- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 sunt in ușoara scadere in Romania, iar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila spune ca la jumatatea lunii august vom intra intr-o faza de stabilizare a numarului de cazuri. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la jumatatea lunii august vom intra…

- VEȘTI BUNE… Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a vorbit despre valul 6 al pandemiei. Acesta a precizat ca in Romania nu se ia in calcul introducerea de restricții sau in niciun caz situații de genul lockdown. Lupta cu virusul ține de-acum, ca și in cazul caniculei, de exemplu, de…

- Al șaselea val al pandemiei de Covid-19, care incepe sa-și faca simțita prezența și in Romania, va avea un varf undeva in luna august, insa autoritațile dau asigurari ca nu vor mai exista restricții de severitatea unui lockdown, deși subvarianta BA.5 a Omicron, care circula in prezent, este mult mai…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, precizeaza ca personal nu sprijina o eventuala reintroducere a starii de alerta, pe fondul agravarii bilanțului Covid-19, in Romania. „Un astfel de demers este unul extrem, care poate fi luat numai in situația in care lucrurile scapa de sub control și nu cred ca…

- Anuntul a fost facut joi de cercetatorul Octavian Jurma, intr-o postare pe Facebook, dupa al treilea bilant COVID , care indica aproape 4.000 de cazuri noi. „Al treilea raport zilnic ofera deja un pattern familiar raportarilor din Romania, cu varful saptamanal marti si valori in jurul mediei saptamanale…

- Se inchid iar școlile din cauza pandemiei? Alexandru Rafila: „Valul 6 nu va prinde luna septembrie” Se inchid iar școlile din cauza pandemiei? Alexandru Rafila: „Valul 6 nu va prinde luna septembrie” Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, cu privire la riscul ca viitorul an scolar sa inceapa…

- Variola maimutei nu se transmite usor si nu necesita masuri de precautie ca in cazul infectiei cu noul coronavirus, iar aceasta nu necesita masuri de precautie ca in cazul infectiei cu noul coronavirus, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri seara, ca a fost gestionata bine pandemia si s-a reusit, in valul al cincilea, scaderea numarului de decese de patru ori, comparativ cu valul al patrulea de COVID-19. Pentru aceasta a crescut testarea si au fost dezvoltate servicii medicale…