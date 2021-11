Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa ne gandim la faptul ca expertii internationali anunta posibilitatea cresterii numarului de cazuri la inceputul anului viitor, ceea ce, daca va prinde Romania cu o populatie neimunizata suficient, vom avea din nou un val de amploare, asa cum a fost si valul 4”, a declarat medicul la o televiziune…

- Medicul Radu Tincu a comentat situatia pandemica din Romania. Acesta sustine ca sistemul medical este coplesit in continuare de un numar mare de pacienti internati cu COVID-19, iar expertii spun ca aceasta situatie va continua inca trei saptamani. Dr. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca…

- Radu Țincu, medic primar ATI al Spitalului Floreasca, atrage atentia ca daca lucrurile nu se vor imbunatați intr-un timp rapid, in primavara va exista valul 5 COVID in Romania, transmite Antena 3. „Trebuie sa ne gandim la faptul ca expertii internationali anunta posibilitatea cresterii numarului de…

- Medicul Radu Țincu, a declarat, vineri, ca in Romania poate urma un val cinci al pandemiei, in condițiile in care rata de vaccinare va fi scazuta.Sistemul medical este coplesit in continuare de un numar mare de pacienti internati cu COVID-19, iar expertii spun ca aceasta situatie va continua inca trei…

- In timpul unui interviu acordat televiziunii TF1, ministrul francez a confirmat ca țara se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte țari vecine”, adaugand ca circulația virusului se accelereaza.„Mai multe țari vecine se afla deja intr-un al cincilea val…

- Romanii care vor sa intre in aceasta țara trebuie sa se informeze foarte bine. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un avertisment pentru romani. Avertisment MAE Transportul aerian din Italia intra in greva naționala, avertizeaza MAE romanii care vor sa calatoreasca in Italia. Mai multe organizații…

- Pana astazi, 18 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.144.893 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.078.434 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.388 de…

- Valul IV de coronavirus a luat cu asalt Romania, iar din ce in ce mai multe persoane sunt internate la secțiile ATI. In acest sens, managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ”Victor Babes” din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, a transmis un avertisment ingrijorator pentru toți romanii!