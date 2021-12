Stiri pe aceeasi tema

- Valul 5 al epidemiei de COVID-19 in Romania, dominat de varianta Omicron, va debuta in a doua saptamana a lunii ianuarie 2022, potrivit celei mai optimiste prognoze a cercetatorului Octavian Jurma. „Simularea pe care am facut-o la inceputul saptamanii confirma ca in cel mai optimist scenariu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista la nivelul INSP o varianta tehnica privind certificatul digital Covid, care urmeaza sa fie dezbatuta in cadrul coaliției. Rafila a mai spus ca e nevoie ca masurile autoritaților “sa franeze raspandirea variantei Omicron”, iar documentul…

- Octavian Jurma, cercetator, a comentat primul caz de Omicron de transmitere comunitara depistat la o femeie care nu a calatorit in afara tarii. Acesta spune ca odata format acest fenomen de transmitere cazurile se pot dubla de la o saptamana la alta. In total, pe teritoriul tarii noastre au fost depistate…

- Vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie considera ca noua varianta de coronavirus - OMICRON se transmite mult mai rapid decat celelalte, in special in comparație cu Delta, responsabila de valul 4 in Romania.„Exista acea creștere exponențiala, caracteristica creșterii transmisibilitații.…

- Ministerul Sanatații a confirmat sambasa seara ca doua persoane, care s-au intors in Romania din Africa de Sud cu zborul special organizat de Tarom, sunt infectate cu varianta Omicron a coronavirusului, potrivit unui comunicat de presa. „Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani din județul…

- Valul 5 nu va ocoli Romania, crede șeful DSU Raed Arafat, care preconizeaza ca varianta Omicron se va amesteca cu Delta, urmand ca incet-incet noua tulpina a coronavirusului descoperita recent in Africa de Sud sa devina dominanta, care este mult mai contagioasa. Oficialul crede ca dupa sarbatori se…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca nu exclude ca la secvențiere, cele trei cazuri de infectare venite din Africa de Sud sa fie infectare cu noua tulpina Omicron. „Așteptam rezultatele. Sigur ca nu e exclus sa fie și noua tulpina, pentru ca, in mod evident, din zona din care vin persoanele…

- BILANȚ PARȚIAL 30 noiembrie| 1.622 cazuri COVID și 147 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 30 noiembrie| 1.622 cazuri COVID și 147 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 30 noiembrie 2021, ora 10.00, in…