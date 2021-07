Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinatilor, a declarat la Digi24 ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Ea a explicat ca persoanele vaccinate au un risc mai scazut sa dezvolte forme grave, chiar daca se infecteaza cu COVID-19. Ministrul spune ca in acest moment nu se discuta despre restrictii, deoarece…

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca valul patru al pandemiei de COVID-19 va fi unul al persoanelor care nu s-au vaccinat, aratand ca sub 1% din cei imunizati au contractat boala. "Cred ca sub un procent dintre persoanele vaccinate s-au imbolnavit, cel putin din datele pe care le-a…

- Vaccinarea este cea mai sigura metoda de protecție impotriva unui val patru al pandemiei, a declarat duminica ministrul Sanatații intr-o emisiune la Digi24. Ioana Mihaila a aratat ca valul 4 va fi unul al nevaccinaților și ei ar trebui sa fie principalii vizați de restricții. „Acest val patru va fi…

- Cand toata Romania așteapta cu sufletul la gura revenirea la viața ”normala”, cea de dinaintea pandemiei de coronavirus, ministrul Sanatații din Romania, Ioana Mihaila, a facut un anunț care le va da peste cap planurile romanilor. La sfarșitul acestei veri, varianta Delta de coronavirus va fi predominanta…

- Anunțul facut de ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, potrivit caruia medicii și cadrele medicale nevaccinate vor fi obligate sa se testeze periodic PCR din propriul buzunar a starnit rumoare in randul personalului medical neimunizat.

- „Suntem pe panta descendenta a valului 3, nu inseamna ca am scapat, dar ca ne așteptam ca in perioada imediat urmatoare sa ne fie un pic mai ușor. Nu inseamna ca am scapat. Ar fi prematur sa spunem asta. E o legatura intre numarul de persoane care se vaccineaza și incidența. Este foarte clar ca trebuie…

- „Aceasta scadere a incidenței trebuie sa o simțim și noi in mod direct, trebuie sa permitem cat mai multor copii sa mearga la școala, trebuie sa incepem sa mergem fara masca in anumite spații deschise și incet incet poate ca vom reuși sa atingem și alte masuri de relaxare.Acum, in perioada aceasta in…