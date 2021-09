Stiri pe aceeasi tema

- Județul Ilfov este al doilea care intra in scenariul roșu in valul 4 al pandemiei, dupa Satu Mare. Incidența cazuriilor de COVID a crescut la 3,06 la mie. In acest scenariu, accesul la mai multe activitați ar urma sa se faca doar in baza certificatului verde, in baza unei hotarari de guvern in acest…

- 1.695 de cazuri de COVID au fost raportate in școlile din Romania la cinci zile de la inceperea anului școlar 2021-2022, potrivit unei situații centralizate transmise vineri de Ministerul Educației, citate de Edupedu.Dintre acestea, 1.091 sunt elevi, iar 604 sunt angajați ai unitaților de invațamant.De…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj a decis impunerea mai multor restricții in municipiul Cluj-Napoca și in comunele Florești și Savadisla, dupa ce rata de incidența Covid cumulata in ultimele 14 zile a trecut de 2 la mia de locuitori. Masurile se vor aplica incepand de vineri, pentru…

- Potrivit bilanțului coronavirus, in spitalele din Romania se aflau, luni, 5.288 de persoane bolnave de COVID-19, dintre care 633 la Terapie Intensiva. Dintre cei aproape 6000 de romani internați, 162 sunt copii sub 18 ani. Dintre aceștia, 152 fiind internați in secții și 10 la ATI.La Iași, cel mai mic…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 1.089.817 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 628 de noi imbolnaviri din 38.254 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 9 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- Ministrul Sanatații a precizat ca valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților. ”Cand spunem ca valul 4 e al nevaccinatilor, ne referim la cine va fi mai afectat de acest val 4, iar persoanele nevaccinate au risc mult, mult mai mare de a dezvolta forme de boala care sa necesite internare sau exista…

- Cazurile de COVID-19 din Anglia au crescut de 4 ori intr-o luna, de la inceputul lunii iunie, arata un studiu publicat joi, citat de Reuters. Studiul vine in contextul in care premierul britanic Boris Johnson a lasat sa se ințeleaga ca se va renunța la majoritatea restricțiilor, inclusiv la…

- Valul patru COVID-19 lovește Romania, pana la 50% dintre persoanele care au facut boala se pot reinfecta The post Valul patru COVID-19 lovește Romania, pana la 50% dintre persoanele care au facut boala se pot reinfecta first appeared on Partener TV .