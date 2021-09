Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu doua persoane ranite s-a produs, miercuri seara, in localitatea Vanatori-Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, maiorul Andrei Grancea, potrivit Agerpres. Autoturismul in care se aflau victimele a lovit si o conducta de gaz metan aflata in afara partii…

- Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania, declara Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, deputat PSD. El vorbește despre un eșec al campaniei de vaccinare. Alexandru Rafila atrage atenția, la RFI, ca obiectivele din campania…

- Pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, in condițiile in care tulpina Delta face ravagii. In acest context, unele țari inaspresc masurile de protecție. Astfel, in China urmeaza sa se interzica accesul persoanelor nevaccinate anti-COVID-19 in școli, spitale, parcuri, supermarketuri, mijloace de transport…

- Cifrele situației epidemiologice din Romania in prezent, chiar daca par bune, nu sunt „nici pe departe” intr-o zona care sa ne așeze intr-o situație confortabila, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, la Digi24. Cifrele mici pe care le vedem in raportarile zilnice arata…

- Meteorologii au anunțat ca, incepand de miercuri, un nor de praf saharian, insoțit de un val de canicula numit "bestia africana", vor lovi Romania. Iata ce este, de fapt, praful saharian și cum ne afecteaza in acest context!

- Moș Craciun risca sa nu mai foloseasca sania pentru ca Laponia se topește sub soarele arzator. Luna aceasta,in cea mai nordica regiune a Finlandei, unde se afla și Țara lui Moș Craciun, s-au inregistrat temperaturi de 35,5 grade Celsius, cele mai ridicate din 1914 pana in prezent. Neobișnuit de mult…

- Serviciul Județean de Ambulanța Galați a anunțat, intr-un raspuns catre redacția Libertatea, ca angajata care a preluat apelul 112 al fetei disparute vineri, spunandu-i mamei adoptive ca n-o sa-i caute nimeni fata, a fost suspendata temporar din funcție, fara sa precizeze și perioada. La 3 zile dupa…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, medicul Alexandru Rafila, nu știe daca un al patrulea val al pandemiei de coronavirus va „lovi” Romania, insa se așteapta la o creștere a numarului de cazuri in urmatoarea perioada, informeaza Prima TV, citata de News.ro.Deputatul PSD a explicat…