- Numar mai mic de noi cazuri ieri, raportate pentru judetul Iasi, dar si un numar ai mic de teste. Daca duminica erau raportate 41 de noi cazuri, ieri, doar 19 ieseani au fost diagnosticati cu COVID-19. In schimb, gradul de ocupare a paturilor pentru bolnavii de COVID a crescut, de la 77 la 86. Din…

- Nu s-au depistat tulpini Delta in randul noilor infectati In acest sfarsit de saptamana, la Iasi au fost confirmate 27 de cazuri noi de infectie cu SARS-COV-2, numarul fiind in ultima perioada intr-o continua crestere. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi sustin ca nu s-au depistat tulpini…

- Un nou record incheie saptamana la Iasi. Ieri, 25 de noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 , cel mai mare numar din ultimele sapte zile. Directia de Sanatate Publica a anuntat ca in ultimele 24 de ore nu s-au depistat tulpini Delta la persoane confirmate pozitiv cu Covid-19. Dintre cazurile confirmate…

- 17 noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 raportate pentru judetul Iasi, un record pentru cel putin pentru ultima luna. Directia de Sanatate Publica a precizat insa ca in ultimele 24 de ore nu s-au depistat tulpini Delta la persoane confirmate pozitiv cu Covid-19. Rata de incidenta pe municipiul Iasi…

- Inca 10 cazuri noi de infectie cu SARS COV 2 in judetul Iasi, raportate ieri de Institutul National de Sanatate Publica. De la inceputul pandemiei si pana pe 16 august, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 42.692 de cazuri cu persoane infectate cu Covid-19. In ultimele 24 de ore, nu au fost…

- Inca sase noi infectari cu tulpina Delta confirmate de Institutul Matei Bals pentru judetul Iasi. De la aparitia tulpinei Delta in tara si pana acum, in judetul nostru, au fost confirmate oficial 40 de astfel de cazuri. In schimb, ieri au fost raportate doar patru cazuri in plus fata de ziua precedenta,…

- Doi pacienti in stare grava au fost adusi de la Pascani la Iasi, cu suspiciune de tulpina Delta. Crestere usoara a numarului de noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 la Iasi. Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana ieri pe teritoriul judetului au fost confirmate 42.491…

- Potrivit managerului Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, barbatul nu este vaccinat anti-Covid, acesta aflandu-se, in prezent, internat in stare grava la Terapie Intensiva."El ar fi luat contact cu mai multe persoane din aceeasi familie. Directia de Sanatate Publica a efectuat imediat…