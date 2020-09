Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei, care a avut loc pe circuitul de la Soci (5,848 km), a zecea etapa a Campionatului mondial, scrie AFP. Bottas i-a devansat pe olandezul Max Verstappen (Red Bull) si pe britanicul Lewis…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Rusiei, a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care se desfasoara in acest weekend, la Soci, anunța news.ro.Pentru Hamilton este al optulea pole position din acest sezon, al 96-lea din…

- Lewis Hamilton s-a impus intr-o maniera categorica in calificarile pentru Marele Premiu al Rusiei și va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:31.304. In cazul unei victorii in cursa de duminica, britanicul va egala recordul de 91 de victorii deținut de Michael Schumacher. Max Verstappen…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va pleca de pe primul loc al grilei de start la Marele Premiu al Belgiei la Formula 1, a saptea etapa a Campionatului Mondial, dupa ce a stabilit sambata pe circuitul din Spa-Francorchamps cel mai bun timp din calificari. Hamilton a dedicat acest…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Belgiei, a 7-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe circuitul de la Spa-Francorchamps (7,004 km), informeaza AFP. Cu timpul de 1 min 43 sec 744/1000, Max Verstappen…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a realizat cel mai rapid tur de circuit, vineri, in primele antrenamente libere desfasurate in cadrul Marelui Premiu al Belgiei, a saptea etapa a sezonului de Formula 1, care va avea loc la Spa-Francorchamps, noteaza EFE. Bottas, care vineri…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat, duminica, Marele Premiu aniversar de 70 de ani de Formula 1, desfasurat pe circuitul britanic de la Silverstone, etapa a cincea a Campionatului Mondial, transmit agentiile internationale de presa. Verstappen s-a impus in fata campionului…