Luni, saptamana debuteaza cu cer variabil. Soarele rasare la ora 07:37. Pe timpul nopții și dimineața, pe alocuri, in zonele joase va fi ceața. Pe timpul zilei se va insenina, iar din punct de vedere termic vremea se incadreaza in normalul perioadei. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari in zona de sud a județului. Soarele va apune la ora 18:54. Minimele se vor incadra intre 6 și 10 grade, iar maxima in jurul valorii de 19 grade.

Marți, cerul va fi predominant noros.