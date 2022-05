Valorile termice cresc, din nou Vineri, atmosfera va fi in general frumoasa. Soarele rasare la ora 05:43. Soarele va fi prezent pe tot parcursul zile. In a doua parte a zilei norii se vor mai inmulții pe cer, dar nu se prevad precipitații. Vantu va sufla cu intensificari, doar pe creste. Soarele va apune la ora 21:07. Temperaturile minime vor oscila intre 11 și 13 grade, iar maximele vor urca in jurul valorii de 25 de grade. Weekendul ne va oferi zile mai reci. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

