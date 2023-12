Valorile termice continuă să scadă Pentru zona noastra, vremea va continua procesul de racire, iar pe parcursul celor doua zile de weekend, atmosfera va fi variabila. La munte se vor inregistra temperaturi negative. Pe arii restranse, dimineața și seara vor fi zone cu ceața, iar vantul va sufla moderat, cu unele intensificari, pe creste. Temperaturile maxime se vor situa in jur de 1 și 4 grade, iar cele minime vor cobori, in jur de -1 grade, in timp ce la munte minima va cobori sub -10 grade, iar maxima va urca, la -5 grade. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

