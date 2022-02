Valori termice ridicate pentru mijlocul lunii februarie Luni, temperaturile vor fi de primavara. Soarele rasare la ora 07:29. Noaptea e rece cu temperaturi negative, dar treptat cerul se va innora. Spre orele amiezii cerul se va degaja, iar soarele va incalzi semnificativ atmosfera. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari, in deosebi in zonele inalte. Soarele va apune la ora 17:55. Temperatura maxima a zilei va urca in jurul valorii de 12 grade. Miercuri și temperaturile nocturne vor deveni pozitive. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat in mod normal pentru perioada din calendar. Soarele rasare la ora 07:31. Pe timpul nopții cerul este variabil, dar spre dimineața nori vor disparea și temperaturile vor fi cu minus. De la primele ore ale dimineții și pana spre seara soarele va…

- Sambata, temperaturile scad semnificativ fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:34. Noaptea temperaturile se mențin ridicate pentru aceasta perioada și local se vor inregistra precipitații ușoare sub forma de ploaie, in zonele joase, iar la munte va ninge. Pe timpul zilei, in zona noastra,…

- Astazi cerul va fi variabil in sudul si sud-estul tarii, iar in rest vor fi innorari temporare. Temperaturile maxime se vor incadra intre –1…0 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 8…9 grade in sud-vest. Vantul va sufla slab si moderat. Dimineata in zonele joase, pe spatii restranse se va…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, vineri, 21 ianuarie, vremea va intra intr-un proces de racire, iar noaptea local va fi ger. Vor fi innorari in general persistente in nord-vest, in centru si in zonele montane si submontane unde local va ninge slab; in restul tarii cerul va fi variabil,…

- Astazi, vremea va fi rece, chiar deosebit de rece in regiunile intracarpatice, iar dimineata va fi ger in multe zone din tara. Temperaturile maxime se vor incadra intre -6 si 4 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari spre seara in nordul tarii cand izolat vor fi ninsori slabe. Vantul va sufla slab…

- Astazi, vremea va fi rece, geroasa dimineata, local in nord si centru si pe spatii mici in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre -4 si 3 grade. Cerul va fi variabil si doar pe arii restranse vor fi fulguieli la munte si in regiunile nordice si centrale. Vantul va…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 12 grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in sud-estul si sud-vestul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in sudul Banatului, in Moldova si in zona Carpatilor Meridionali. In zonele joase de relief, pe alocuri se va semnala…

- Astazi, in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in sud si sud-est vremea va fi calda pentru ultima decada a lunii noiembrie. Cerul va fi variabil in sud-estul teritoriului si in zonele montane si submontane, iar in rest, indeosebi in prima parte a zilei, local va fi ceata sau nori de nivel jos.…