Valori termice ridicate pentru jumătatea lunii septembrie Miercuri, cerul va fi mai mult senin. Soarele va rasari la ora 07:03. Vremea continua sa fie frumoasa, cu temperaturi peste medie. Ceața o vom intalni in zonele joase. Vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari, in zona montana inalta unde se vor inregistra și averse locale. Soarele va apune la ora 19:42. Minimele zilei se vor situa intre 12 și 16 grade, iar cele maxime vor urca spre 27 de grade. Joi, inca ne vom bucura de soare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

