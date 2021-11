Valori normale pentru această perioadă Marți, din nou fenomenul de ceața și nori joși va persista atat peste noapte, cat și in prima parte a dimineții. Soarele rasare la ora 07:27. In zona noastra, ziua debuteaza cu temperaturi negative, dar spre amiaza, cand soarele se va instala mai bine, acestea vor crește treptat incadrandu-se intre valorile specifice datei din calendar. Vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari in zonele montane inalte. Soarele va apune la ora 16:58. Valorile minime se vor situa intre -1 și 3 grade, dar se vor resimți mai reci, iar maximele intre 4 și 8 grade, ușor mai ridicate in a doua parte a zilei. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

