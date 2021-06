Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin, moneda criptomoneda numarul 1 din lume, a scazut marți la cel mai mic nivel din ianuarie, extinzand o scadere a prețului care a eliminat valoarea de piața de peste 1,3 trilioane de dolari. Asadar, valoarea Bitcoin a scazut marti sub pragul de 30.000 de dolari. Iar in spatele acestei scaderi…

- Criptomoneda Ethereum a depasit Bitcoin de la inceputul anului, iar Morgan Stanley a dat o serie de motive. Ethereum a crescut cu aproximativ 240% in acest an, in timp ce cea mai cunoscuta criptomoneda din lume, Bitcoin a avut o crește de doar 38%. In prima parte a anului, au fost cateva…

- Franciza horror „Saw” a depasit pragul de 1 miliard de dolari incasari din vanzarea de bilete gratie celui mai recent film, „Spiral”, care s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, informeaza News.ro. „Spiral” a generat incasari de 4,5 milioane de dolari, in America…

- Ether depaseste in premiera pragul de 4.000 de dolari si ajunge la o valoare de piata de peste 470 miliarde de dolari. Traderii spera ca reteaua Ethereum va deveni un jucator central al fenomenului DeFi, arata Mediafax. Moneda digitala Ether a depasit luni pragul de 4.000 de dolari, stabilind…

- Criptomoneda ether a atins joi un nivel record, de 2,800 de dolari pe unitate, potrivit datelor publicate de Coin Metrics, pe fondul declinului dominatiei bitcoin, transmite CNBC, potrivit news.ro. Bitcoin a scazut usor, la 54,471 de dolari pe unitate. Aceste evolutii au aparut dupa…

- Dolarul a depașit pragul psihologic de 18 lei. Banca Naționala a Moldovei a stabilit, pentru ziua de maine, un preț de 18 lei pentru un dolar american, cu 6 bani mai mult decat azi. Euro miercuri va costa 21.69, cu 9 bani mai mult decat marți.

- Bitcoin a crescut sambata cu 1,32% pana la nivelul record de 60.555,97 dolari, depașind pragul de 60.000 de dolari pentru a doua oara in 10 zile, anunța Reuters potrivit Mediafax. Criptomoneda a crescut cu 118,3% fața de cea mai scazuta valoare din acest an, de 27.734 dolari, pe 4 ianuarie.…

- Valoarea pieței criptomonedelor a depașit pentru prima data pragul de doua trilioane de dolari luni dupa o creștere a prețului ether, a doua cea mai mare moneda digitala, relateaza CNBC.Capitalizarea de piața totala a criptomonedelor s-a dublat în ultimele doua luni, potrivit site-ului…