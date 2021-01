Valoarea tranzacțiilor imobiliare de anul trecut a crescut cu 28% față de 2019 Piața tranzacțiilor imobiliare de anul trecut s-a ridicat la 914 milioane euro. In ciuda perioadei de restricții dictate de pandemie, piața a reușit sa creasca cu 28% fața de 2019, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox. Raportul Romania Investment Marketbeat arata ca cel mai activ segment a fost cel de birouri, cu valori ale tranzacțiilor estimate la aproximativ 784 milioane euro, reprezentand 86% din volumul total al investițiilor. Segmentul industrial si logistic a atras 9% din capital, in timp ce restul de 5% a fost imparțit intre sectoarele de retail și cel hotelier. In total, au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

