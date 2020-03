Valoarea tranzactiilor cu cardurile de credit s-a dublat in 4 ani Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile de credit emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti s-au dublat, in ultimii patru ani, potrivit analizei datelor statistice publicate de Banca Nationala a Romaniei la finele anului 2019.



Numarul tranzactiilor de plata cu cardurile de credit a ajuns la peste 22 milioane in decembrie 2019, fata de 11 milioane cat era in decembrie 2015, pe fondul utilizarii din ce in ce mai mari a acestor instrumente de plata. Valoarea tranzactiilor cu cardurile de credit s-a dublat, ajungand la peste 4 miliarde lei in decembrie 2019.



Sursa articol si foto: business24.ro

