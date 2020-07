Valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni realizate pe Bursa de la Bucuresti a depasit 146,16 milioane de lei in aceasta saptamana, fiind cu aproape 31% mai mare decat valoarea inregistrata in perioada anterioara.



Potrivit statisticilor BVB, cea mai buna zi de tranzactionare din saptamana 13 - 17 iulie 2020 a fost miercuri, 15 iulie, cand schimburile cu actiuni s-au cifrat la 53,93 milioane de lei.



Capitalizarea bursiera a urcat usor la 139,95 de miliarde de lei, de la 139,01 miliarde de lei in saptamana 6 -10 iulie 2020.



Cele mai lichide titluri au fost cele…