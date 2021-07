Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a pietei de fuziuni si achizitii din Romania pentru tranzactiile cu valoare comunicata si necomunicata este estimata la aproximativ 1,2 - 1,4 miliarde de euro, in prima jumatate a acestui an, in crestere usoara fata de valoarea pietei in primele sase luni ale anului trecut, de 1-1,2…

- Fast and Furious 9 a incasat 70 de milioane de dolari in box-office-ul nord-american in weekend-ul trecut. Datorita restrictiilor COVID-19, box office-ul american s-a prabusit cu 80% anul trecut, potrivit The Hollywood Reporter. Valoarea este suficienta pentru a bate vechiul record din era pandemiei,…

- Ordinul Arhitecților din Romania – Filiala Timiș propune un concurs de idei pentru Piața 700, la care pot participa persoane din Romania, Serbia și Ungaria. Scopul concursului este selectarea unei soluții pentru o instalație arhitecturala temporara care sa anime și sa ajute la regenerarea Pieței 700,…

- Violeta Stoica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a transmis in Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul privind lansarea licitației destinate execuției de lucrari pentru autostrada Ploiești (Dumbrava) – Buzau, lucrare estimata pe toate cele trei sectoare…

- Serviciile IT&C au crescut cu 23,4%, iar comerțul cu ridicata de echipamente informatice și de telecomunicații a inregistrat o majorare de 20,5% fața de 2019, rezultand o creștere totala a pieței de 22,27%. Valoarea pieței s-a ridicat la 11,92 miliarde de euro in 2020, comparativ cu 9,75 miliarde de…

- Romania a devenit, anul trecut, liderul Uniunii Europene (UE) in ceea ce priveste ritmul de crestere a comertului electronic, iar valoarea acestei piete a ajuns la 5,6 miliarde de euro, releva datele publicate, luni, de catre reprezentantii unui fintech european. Raportul intocmit de ZEN.com arata ca,…

- “Piata serviciilor IT&C a urcat cu 23,4% in 2020, iar comertul en-gros de echipamente informatice si de telecomunicatii a crescut cu 20,5% fata de 2019, rezultand o crestere totala a pietei de 22,27%”, arata o analiza efectuata de Arctic Stream, companie cu capital integral romanesc, furnizor de servicii…