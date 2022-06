Valoarea tichetelor de masa va fi majorata din luna iulie. Masura a primit unda verde astazi, in plenul Camerei Deputaților, cu 238 de voturi pentru. De luna viitoare, valoarea tichetelor de masa va fi de 30 de lei, in loc de 20, cat este in prezent. Aceasta majorare vine pe fondul scumpirilor la alimente, chiar […] The post Valoarea tichetelor de masa va fi majorata din iulie. Cat vor primi in plus romanii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .