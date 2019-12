Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a facut anunțul oficial despre valoarea punctului de amenda in 2019, fiind vorba despre o hotarare pe care premierul Ludovic Orban a stabilit ca va fi pusa in practica in viitorul nu foarte indepartat. Marți a fost anunțat ce se va intampla cu valoarea din prezent a punctului de amenda, dar…

- Guvernul va ingheta valoarea punctului de amenda pentru anul viitor, dar calculul trebuie schimbat, avand in vedere ca aceasta relatie intre punctul de amenda si salariul minim pe economie nu este "solutia care sa se poata aplica", a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Am luat decizia sa facem si…

- FOTO – Arhiva Amenzile de circulatie ar putea creste cu 50% incepand cu prima zi a anului viitor in contextul in care Guvernul nu intentioneaza sa plafoneze valoarea punctului de amenda. La momentul actual, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut numai ca guvernarea trecuta…

- La momentul actual, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut numai ca guvernarea trecuta a decis sa-l înghete la 145 de lei chiar daca salariul minim brut este în prezent de 2.080 de lei. Aceasta reglementare, în vigoare din 2018, urmeaza sa expire…

- Premierul Ludovic Orban a propus, miercuri, decuplarea cuantumului amenzilor de salariul minim printr-un proiect de lege, susținand insa ca se va gasi o soluție pentru plafonarea punctului de amenda și pentru anul 2020. De la 1 ianuarie anul viitor, amenzile de circulație ar crește drastic, daca intre…

- Șoferii vor plati amenzi de circulație majorate in 2020, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Incepand cu 1 ianuarie, valoarea punctului de amenda va creste de la 145 de lei, cat este acum, la 223 lei. Potrivit reglementarilor in domeniu, valoarea unui punct de amenda se calculeaza…

- Potrivit legislației in vigoare, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut. In prezent, salariul minim brut este de 2.080 de lei, iar autoritațile intenționeaza sa-l mareasca la 2.230 de lei incepand din 1 ianuarie. Cu toate acestea, in 2018 și 2019, autoritațile au decis…

- Exista o legatura, unii o pot numi „ombilicara”, între salariul minim și amenzile de circulație. În 2018 și 2019 amenzile nu au mai crescut pentru ca Guvernul a venit cu legi prin care punctul de amenda a fost înghețat la nivelul anului 2017. Ei bine, chiar daca nu ar crește…