Valoarea producției agricole, în 2020, diminuată serios de secetă. Serviciile, aproape inexistente Seceta a redus valoarea producției agricole, in 2020, cu circa 15%, pana la 81,4 miliarde lei, cea mai mare pondere avand producția vegetala (64,9%), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Anul trecut, seceta a diminuat serios producția de porumb, fiind inregistrata o scadere de circa 45%, in timp ce la grau recolta s-a menținut in jurul a 10 milioane tone. De altfel, valoarea productiei vegetale (52,8 miliarde lei) a inregistrat un recul in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, cele mai afectate de seceta fiind județele din sud și sud-estul țarii, unde culturile de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

