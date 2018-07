Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea productiei agricole din Romania a crescut anul trecut, fata de anul precedent, cu 12,5%, pana la 78,5 miliarde lei (17,2 miliarde euro), datorita avansului inregistrat de valoarea productiei vegetale, potrivit datelor semidefinitive publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Productia agricola a crescut anul trecut cu 12,5% comparativ cu anul precedent, productia vegetala a inregistrat si ea o crestere cu 19,5%, in timp ce productia animala a scazut cu 0,4%, la fel si serviciile agricole cu 1%, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica INS.…

- In anul 2017, valoarea productiei ramurii agricole a crescut cu 12,5% comparativ cu anul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Producția vegetala a crescut cu 19,5%, in timp ce productia animala a scazut cu 0,4%, iar serviciile agricole cu 1,0%. In anul…

- AFIR va deschide in curand sesiunile celor mai asteptate submasuri prin care se pot accesa fonduri europene si anume 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” dar si 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Pentru acest an, submasurile au alocari financiare de 51,5 milioane de euro,…

- Numarul romanilor cu intarzieri la plata ratelor bancare a urcat in luna martie cu peste 12.200, comparativ cu februarie, conform cifrelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. Astfel, 684.782 romani aveau 953.000 de restante in valoare totala de circa 7,44 miliarde lei. O privire asupra categoriei…

- Deficitul balantei comerciale a fost de 2,715 miliarde de euro in primul trimestru din 2018, mai mare cu 416,2 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. "În primele trei luni din 2018, exporturile…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a raportat in primul trimestru al anului un profit net de 854 milioane lei, cu 38% mai mare fata de perioada similara a anului trecut, cand s-a cifrat la 619 milioane lei, potrivit rezultatelor transmise joi de companie,…

- Actionarii Romgaz Medias, producator national de gaze naturale detinut de statul roman in proportie de 70%, au aprobat distribuirea unui dividend brut per actiune de 4,99 lei, reprezentand o suma totala ce va fi indreptata catre actionari de 1,92 miliarde lei (418 milioane euro). Statul…