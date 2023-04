Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, președintele PNL, a transmis miercuri seara, intr-un mesaj, ca liberalii au decis susținerea altui prag pentru abuzul in serviciu dupa votul din Parlament a pragului de 250.000 de lei. „In aceasta seara, am decis sa susținem propunerea Ministerului Justiției privind pragul de…

- Ministerul Justiției susține adoptarea de catre Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru infracțiunea de abuz in serviciu pedepsita cu 2 pana la 7 ani de inchisoare. Instituția propune astfel modificarea Codurilor Penale in conformitate cu deciziile CCR la o valoare mult mai mica decat…

- Senatul a votat introducerea unui prag de 250.000 lei pentru abuzul in serviciu, aproape identic cu pragul din celebra OUG 13 data de tandemul Dragnea – Grindeanu. Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum…

- Evaluarea preliminara a Comisiei Europene este ca, in forma sa actuala, proiectul de lege privind pensiile de serviciu (pensii speciale) nu indeplinește cerințele necesare, iar oficialii europeni „recomanda cu tarie” sa nu se avanseze cu adoptarea noii legislații in Parlament pana nu sunt integrate…

- Potrivit prevederilor actului normativ aprobat in ședința de guvern din data de 15 martie 2023, persoanele fizice care se asigura opțional in baza contractului pentru concedii și indemnizații de asigurari sociale de sanatate se pot asigura la venitul lunar inscris in declarația fiscala depusa in vedere…

- Directorul Casei Județene de Asigurari de Sanatate Dambovița, Cristina Sima, a punctat principalele modificari legislative survenite in cazul asigurarii pentru concedii și indemnizații pe baza de contract, incheiat cu CNAS. Concret, venitul lunar inscris in contractul de asigurare nu va putea fi mai…

- Venitul lunar inscris in contractul de asigurare nu va putea fi mai mare decat valoarea a trei salarii minime brute pe tara pentru orice tip de concediu medical, inclusiv pentru sarcina si lauzie, conform modificarilor si completarilor privind concediile si indemnizatiile de

- Guvernul limiteaza indemnizațiile de maternitate pentru anumite categorii de mame. Plafon de trei salarii minime brute pe economie Guvernul limiteaza indemnizațiile de maternitate pentru persoanele cu activitați independente sau fara venituri, printr-o masura contestata deja de asociațiile de mame.…