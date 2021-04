Valoarea pensiilor plătite anul trecut a crescut cu 15,4% față de 2019 Valoarea pensiilor platite anul trecut a fost de 92,304 miliarde lei, cu 15,4% mai mari comparativ cu anul 2019, iar impozitul aferent veniturilor din pensii a fost de 1,407 miliarde lei, conform datelor centralizate de INS. In 2020, numarul mediu al pensionarilor a fost de 5,128 milioane de persoane. Pensionarii de asigurari sociale au detinut ponderea majoritara (99,98%) in numarul total de pensionari. Pensionarii de asigurari sociale de stat au reprezentat 91,18% in totalul celor de asigurari sociale. Pe categorii de pensii, numarul pensionarilor pentru limita de varsta a fost preponderent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

