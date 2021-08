Valoarea pagubelor cauzate de inundațiile din luna iulie, la infrastructura din Alba, depășește valoarea de 31 de milioane de lei Inundatiile, alunecarile de teren si fenomenele hidrometeorologice extreme produse in luna iulie 2021, in Muinții Apuseni, au produs pagube in valoare de peste 31 de milioane de lei infrastructurii din judet. In total, au fost provocate pagube in 88 de localitati din 25 unitati administrativ teritoriale Pana in prezent, Guvernul a aprobat repartizarea sumei de 749.000 lei pentru judetul Alba in vederea realizarii lucrarilor de investitii pentru refacerea si punerea in siguranta a infrastructurii unor unitati de invatamant de stat. Unitatile care beneficiaza de fonduri sunt din comuna Ocolis –… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unui sprijin financiar de 1,5 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii scolare pentru 12 unitati de invatamant din judetele Alba si Cluj, afectate de inundatiile din aceasta luna, a informat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu. …

- Inundațiile au lovit din nou comunele Roșia Montana și Ocoliș din Alba, greu incercate dupa viiturile produse la sfarșitul saptamanii trecute. Mai multe gospodarii au fost din nou acoperite de apa. La Carpiniș (Roșia Montana), de exemplu, apa a intrat marți pentru a treia oara intr-o locuința, in ultimele…

- Localitațile din județul Alba lovite de inundații arata acum ca dupa razboi. Zeci de oameni au ramas fara gospodarii, iar pagubele sunt uriașe. Localnicii nici nu se mai așteapta la despagubiri. O echipa Realitatea PLUS a mers pana in localitatea Ocoliș, pentru a vedea ce a ramas in urma viiturilor. Oamenii…

- In urma ploilor abundente din ultimele zile, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Avram Iancu’’ Alba au participat la misiuni de ajutorare a persoanelor din localitațile Sohodol, Ocoliș, Roșia Montana și Campeni, afectate de inundatii, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor…

- VIDEO| Primarul comunei Ocoliș: „E momentul sa dam dovada și ca putem sa facem nu numai sa ne laudam”. Bilanțul la zi al pagubelor provocate de inundații Primarul comunei Ocoliș, Alin Alexandru Jucan, a prezentat, duminica, in cursul vizitei premierului Cițu in comuna, bilanțul la zi al inundațiilor…

