- Potentialul de crestere a economiei mondiale va cobori la finele acestui deceniu pana la 2,2%, cea mai redusa valoare din ultimii 30 de ani, daca decidentii nu vor adopta politici ambitioase pentru a creste oferta de mana de lucru, productivitatea si investitiile, a avertizat luni Banca Mondiala, transmite…

- Academiile cluburilor portugheze sunt cele mai profitabile din fotbalul mondial. Man City e singura echipa din Premier League in top 10. Benfica, Sporting Lisabona și Porto au generat 1,2 miliarde de euro din vanzarea jucatorilor din pepinierele lor in ultimul deceniu. Fii la curent cu cele…

- Anul 2023 aduce noi proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din județul Alba. Doar prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” se va interveni pe 8 drumuri județene, pentru 5 dintre acestea fiind lansate deja procedurile de licitație pentru execuția lucrarilor. Drumul…

- Cat a scazut populația județului Alba, in ultimul deceniu. Situația pe localitați. Rezultate provizorii, Recensamant 2022 Populația rezidenta din județul Alba a scazut cu 16.435 de persoane, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021), derulat in 2022.…

- Comuna Valu lui Traian este in topul comunelor județului Constanța cu creșterea cea mai mare a numarului de locuitori. In schimb, municipiul Constanța inregistreaza scaderi fața de recensamantul din 2011.

- 2022 a fost un an cu provocari atat pentru piața mașinilor noi, cat și pentru cea a mașinilor second hand. Intreaga industrie inca nu și-a reintrat in ritm și cu toate ca nu pare sa revina la forma de dinaintea pandemiei, in ultimele 12 luni s-au intamplat totuși multe lucruri interesante. carVertical,…