Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor in aceasta iarna va fi similar cu cel din iarna precedenta pentru majoritatea consumatorilor casnici, iar Romania va putea acoperi consumul din productia interna proprie, potrivit unui comunicat al Asociatiei Energia Inteligenta. „Piata de gaze naturale trece printr-o transformare puternica,…

- Pandemia de coronavirus a accelerat tranzitia consumatorilor germani spre platile cu cardul bancar, intr-o tara in mod traditional atasata de banii gheata, arata un studiu publicat joi de firma de cercetare de piata Euromonitor International, transmite AFP.Potrivit acestui studiu, in 2020,…

- Asociatiile consumatorilor europeni si americani isi revendica dreptul de a putea plati in numerar in orice tip de unitatea comerciala si sustin ca nu pot fi impiedicati de comercianti pe motiv ca plata cu cardul este mai sigura pentru a combate raspandirea COVID-19, scrie agentia EFE, potrivit AGERPRES.Desi…

- Lucrarile privind reabilitarea și modernizarea Liceului de Muzica ”Tudor Jarda” din Bistrița avanseaza in ritm alert, iar autoritațile locale spun ca daca elevii vor reveni din toamna la școala vor avea parte de condiții mult mai bune de studiu. ”In aceasta toamna, in speranța ca pandemia va permite…

- Patru din zece romani (44%) care aleg sa nu mearga in vacanta in 2020 au afirmat ca au luat aceasta decizie pentru ca nu se simt in siguranta din cauza pandemiei, arata un studiu publicat, miercuri, de platforma de anunturi online OLX. Potrivit sursei citate, 38% dintre respondenti planuiesc cel putin…

- Comisia Europeana (CE) aproba o schema de ajutoare pentru Romania, in valoare de 1 milion de euro, destinata companiilor aeriene care iși reiau sau incep zborurile catre și de pe Aeroportul Oradea, in contextul pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Oficialii europeni anunța ca Aeroportul…

- Persoanele obeze sau supraponderale prezinta un risc mai mare de a avea complicatii sau de a muri din cauza Covid-19, spun specialistii britanici dupa ce au examinat o mare parte din cazurile de pana acum.

- Parchetul spaniol cere pedepse cuprinse intre opt si 41 de ani impotriva celor trei acuzati in viitorul proces al dublului atentat de la Barcelona si Cambrils, in august 2017, potrivit unui document obtinut de AFP, relateaza News.ro.Citește și: Studiu șocant: S-a descoperit ca exista riscul…