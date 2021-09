Stiri pe aceeasi tema

- PSD solicita cresterea imediata a salariului minim brut general pe economie de la valoarea de 2.300 la 2.500 lei si anunta initierea unui proiect pentru compensarea pierderilor IMM-urilor generate de majorarea preturilor la energie. "Urmare a scaderii puterii de cumparare a romanilor,…

- Municipalitatea actualizeaza documentatia tehnico economica expertiza tehnica, DALI ", aferenta obiectivului de investitii "Restaurarea Muzeului de Arta Populara, Constanta" Durata contractului este de 24 luni Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 111.325 lei Este pentru a treia oara cand…

- Un barbat care calatorea cu Taxi-ul a vazut un telefon pe bancheta. L-a luat, dar polițiștii l-au identificat. Acum risca sa ajunga la inchisoare. In prima parte a lunii iulie un bistrițean a solicitat un TAXI pentru a merge prin oraș. Cand a intrat in mașina, pe bancheta era un telefon. Barbatul l-a…

- Politistii ieseni au retinut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 21 de ani, din Mogosesti, banuit ca ar fi comis jaful de la sala de jocuri de noroc din cartierul Nicolina, din municipiul Iasi. "Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar de 21 de ani, banuit…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii secției nr.1 de poliție Ploiești, au reținut un tanar, in cadrul unui dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 22 iulie a.c., in jurul orei 11.30, doua persoane ar fi patruns intr-un imobil din Ploiești, pe geamul unei camere,…

- Barbat din Constanta, retinut de politisti pentru talharie. In urma administrarii probatoriului in cauza, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat instantei de judecata, care a admis propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal…

- Președintele Franței a detaliat luni seara la posturile franceze de televiziune masurile pe care a dispus sa fie luate impotriva propagarii variantei indiene a coronavirusului , prioritara fiind cea privind obligativitatea vaccinarii personalului sanitar și a angajaților din sectorul sanitar. La doar…

- Primaria municipiului Constanta achizitioneaza serviciul de elaborare documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului Comercial Carol I" Valoarea totala estimata pentru achizitie este de 300.000 lei Termenul limita pentru primirea…