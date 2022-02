Stiri pe aceeasi tema

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg.

- Meta Platforms, anterior Facebook, a decis sa vanda divizia care gestiona proiectul de criptomoneda Diem, intr-o tranzactie de 200 de milioane de dolari cu Silvergate Capital, potrivit unor surse Wall Street Journal. Proiectul a fost lansat initial sub conceptul de Libra si marca un efort al gigantului…

- Mai multe organizatii internationale, printre care ONG-ul Oxfam si un grup de filantropi milionari, au propus miercuri taxarea celor mai bogati oameni de pe planeta, care ar putea sa scoata miliarde de persoane din saracie si sa vaccineze planeta impotriva COVID-19, informeaza AFP. "Pe masura ce…

- Valoarea indicelui BET, indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu 33,2% in acest an si a incheiat ultima zi de tranzactionare a anului cu 13.061,32 puncte, aproape de maximul istoric atins cu o zi inainte, se mentioneaza intr-un mesaj transmis joi de BVB pe pagina sa de…

- La inceputul anului, pe 4 ianuarie cursul euro/leu se situa la nivelul de 4,8691 de lei pentru un euro. In prezent, la ghișeele de schimb valutar, un euro depașește cinci lei. Dupa data de 4 ianuarie 2021, leul a intrat pe o tendinta de depreciere, insa la finalul lunii martie moneda nationala a trecut…

- Producție de mașini, IT, rețele de socializare și producție de haine, acestea sunt domeniile principale de activitate ale celor mai bogați oameni de pe mapamond, care au reușit sa-și creasca averile, in ciuda pandemiei de Covid-19. Anul 2021 a fost un an greu pentru omenire, dar nu și pentru cei mai…

- Valoarea totala a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit deja 19 miliarde lei, un nou record istoric atins cu 12 sedinte de tranzactionare inainte de finalul anului, informeaza Bursa pe propria pagina de Facebook.…

- Unul dintre primii investitori ai Facebook a etichetat planurile gigantului Facebook pentru un metavers ca fiind „distopice”, scrie BBC. Meta, așa cum este cunoscut acum Facebook, investește miliarde in proiect. Dar, Roger McNamee a declarat pentru BBC ca: „Este o idee proasta și faptul ca stam cu toții…