- Cotația țițeiului rusesc scade puternic (-18%), sub valoarea plafonului de 60 de dolari/baril impus de Occident. Rusia ia in considerare un nivel minim de vanzare al acestuia.In tranzacțiile de miercuri dimineața, țițeiul european de referința (Brent) a coborat la o valoare de sub 79 de dolari pe baril,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,33 dolari, sau cu 4%, pana la 79,35 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul WTI au scazut cu 2,68 dolari sau cu 3,5%, ajungand la 74,25 dolari pe baril, cel mai redus nivel din acest an. Preturile au scazut cu mai mult de 1% in ultimele…

- Finantarea va fi directionata catre ”achizitionarea de echipamente critice pentru reteaua electrica”, care ”vor fi livrate rapid Ucrainei, in regim de urgenta, pentru a-i ajuta pe ucraineni sa faca fata iernii”, potrivit unei note de presa a Departamentului de Stat al SUA. ”Acest pachet de aprovizionare…

- Cheltuielile militare ale Rusiei in timpul celor noua luni de razboi in Ucraina se ridica la aproximativ 82 miliarde de dolari, aceasta cifra cuprinzand sumele nemijlocite utilizate pentru sustinerea efortului de razboi, conform estimarilor editiei ucrainene a Forbes, noteaza

- Ucraina are nevoie de 3 miliarde de dolari lunar pana la sfarșitul anului viitor, pentru a se susține in timpul razboiului cu Federația Rusa, spune Kristalina Georgieva, directorul FMI, citata de Reuters.

- Obligatiunile si taxele de razboi vor ajuta, de asemenea, la acoperirea deficitului, a spus el, adaugand ca spera ca va fi convenit un nou program de finantare cu Fondul Monetar International pentru anul viitor. Premierul ucrainean a evocat ca se asteapta ca Statele Unite sa ofere 18 miliarde de dolari,…

- Ucraina urmareste sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari, potrivit unei declaratii a ministrul justitiei ucrainean, Denis Maliuska, citata vineri de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Salut decizia luata astazi de Comisia Europeana prin care vom punem la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro, o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Este rezultatul colaborarii Guvernului cu institutiile europene reflectata, si de…