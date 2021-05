Stiri pe aceeasi tema

- "Companiile romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au devenit din ce in ce mai valoroase pe masura ce investitorii si-au pastrat increderea in perspectivele privind evolutia mediului economic local. Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins noi recorduri in aprilie si a depasit 120 miliarde lei, dupa o crestere de peste 20% doar in acest an. Capitalizarea companiilor romanesti de pe piata principala a BVB a depasit astfel nivelul inregistrat…

- “Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii pe piata principala reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, la Categoria Standard, prin transferul de pe piata AeRO, si imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca, in limitele legii, data, precum si toate…

- Conducerea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) isi doreste sa aiba mai multi investitori care sa investeasca in companiile locale, a declarat, joi, presedintele BVB, Radu Hanga, intr-o videoconferinta pe tema antreprenoriatului feminin. "Practic, pentru a deveni bancabil, pentru a deveni…

- Potrivit datelor cercetarilor analizate și publicate de ComprarAcciones.com , vehiculele electrice au strans in ianuarie 2021 un total cumulat de 6,45 miliarde de dolari. Companiile din industrie au strans fondurile prin fuziuni, achiziții, IPO-uri și alte majorari de capital. Pe baza previziunilor…

- Valoarea companiilor listate la bursa a crescut de aproape 6 ori fata de nivelul minim inregistrat in 2009, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al actiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 in Ever.…

- Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu 17,7% de la finalul lunii februarie 2020 si pana la finalul lunii trecute, iar aproape un sfert din acest ritm de crestere, de peste 4 puncte procentuale, a fost realizat…