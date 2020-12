Valoarea de piaţă a companiilor româneşti listate la Bursa de la București a ajuns la aproape 100 mld. lei, la finalul lui noiembrie Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de la București a ajuns la aproape 100 mld. lei, la finalul lui noiembrie Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori de la Bucuresti a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, la finalul lui noiembrie, informeaza BVB. &"Valoarea de piaţă a companiilor româneşti listate la BVB a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, echivalentul a 20 de miliarde de euro, la finalul lunii noiembrie. Piaţa de capital din România a fost promovată în septembrie la statutul de Piaţă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

