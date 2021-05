Stiri pe aceeasi tema

- Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include…

- Capitalizarea de piața a criptomonedelor a scazut cu 47% in ultimele șapte zile, potrivit datelor de pe CoinMarketCap, citate de Business Insider, arata Mediafax. Piața criptomonedelor a suferit o cadere brusca miercuri, iar capitalizarea de piața a activelor digitale a ajuns la 1,35 trilioane…

- vivo, unul dintre principalii producatori de smartphone-uri la nivel mondial, a intrat pe piata romaneasca la inceputul anului 2021, dupa ce in octombrie 2020 a intrat in Europa pe pietele din: Franta, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania si Polonia.

- Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini…

- Valoarea pieței criptomonedelor a depașit pentru prima data pragul de doua trilioane de dolari luni dupa o creștere a prețului ether, a doua cea mai mare moneda digitala, relateaza CNBC.Capitalizarea de piața totala a criptomonedelor s-a dublat în ultimele doua luni, potrivit site-ului…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a atins, luni, un maxim istoric de peste 2.000 de miliarde de dolari, dublu fata de valoarea inregistrata la inceputul anului, gratie cererii venite din partea investitorilor institutionali si de retail, arata datele publicate de CoinGecko si Blockfolio, care…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a atins luni un maxim istoric de peste 2.000 de miliarde de dolari, dublu fata de valoarea inregistrata la inceputul anului, gratie cererii venite din partea investitorilor institutionali si de retail, arata datele publicate de CoinGecko

- Bitcoin continua sa creasca. Criptomoneda a atins, sambata, un nou record, depașind pragul de 60.000 de dolari. Valoarea de piața a bitcoin a depașit marți 1.000 de miliarde de dolari. Conform CNBC și Mediafax, este a doua oara cand valoarea de piața a bitcoin depașește 1 trilion de dolari. Capitalizarea…