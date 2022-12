Mesajul de marti al lui Musk a amplificat aceasta tendinta. Antreprenorul american a raspuns unei serii de tweeturi publicate de catre fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, care a prezentat o lista de zece ”previziuni” halucinante in 2023. Medvedev anticipeaza, intre altele, aparitia unui al Patrulea Reich in Europa si un razboi civil in Statele Unite, al caror presedinte ar urma sa fie Elon Musk. In urma acestor ”previziuni”, proprietarul Twitter i-a raspuns lui Medvedev, catalogand aceste mesaje drept ”epice”. Aceasta reactie a scazut pretul actiunilor Tesla cu 11,41%, marti, la 109,10 dolari.…