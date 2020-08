„Valiza cu tehnologie” ajunge la alte patru scoli din Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- CREDINTA SI INVATATURI… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba Paraclisului Maicii Domnului in Parohia „Sfantul Mina” din municipiul Barlad, in dupa-amiaza zilei de marti, 11 august. Din soborul preotilor au facut parte si parintele protopop Vasile Laiu si parintele paroh…

- Clipe de coșmar pentru o romanca din Spania care a fost obligata de socri și de soț sa se prostitueze. Anchetatorii au descoperit ca victima era agresata frecvent de cei trei și era lasata fara bani, scrie Euro Weekly News. Cei doi soți, in varsta de 45, respectiv 47 de ani, iși forțau nora sa Articolul…

- NU E TOACA, UITE TOACA… Dupa 2 ani de pribegie, toaca de la Biserica din satul Dranceni se va putea intoarce in clopotnita unde a stat ani buni, pana sa pice la mijloc, nevinovata, in scandalul dintre fostul primar Pecheanu si cativa sateni. Azi, Gelu Pecheanu a facut un proces verbal de predare-primire…

- VERIFICARI… Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui a primit, ieri, oaspeti de seama, veniti tocmai de la Bucuresti. Este vorba despre Corpul de Control al Ministerului Sanatatii si inspectori ai Departamentului penru Situatii de Urgenta. Acestia vor trebui sa stabileasca daca s-a gresit…

- CREDINTA… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat, in noaptea zilei de luni, 10 august, slujba de priveghere de toata noaptea la Manastirea Bujoreni, Protopopiatul Barlad. Cu acest prilej, in cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul Husilor a savarsit si randuiala tunderii in monahism…

- Handbal PROPUNERI… FRH a propus cluburilor din Liga Nationala doua variante pentru startul sezonului 2020-2021: una in care tot turul ar trebui sa se dispute pe parcursul a 45 de zile, iar in cea de-a doua competitia sa se desfasoare sub forma unor turnee de sala, cu cate 4-8 etape in fiecare turneu.…

- Liga 1 SOC IN FOTBAL… Barladeanul Alex Pascanu a vrut sa renunte la fotbal. Dezaluirea a fost facuta publica de Cristi Dulca, fost antrenor si la FC Vaslui: „Imi venea sa ma las dupa meciul ala ca am facut penalty”. Alex Pascanu s-a nascut la Barlad, pe 28 septembrie 1998, si a inceput fotbalul in Articolul…

- John Wick 5 a fost anunțat oficial cu ocazia prezentarii rezultatelor fianciare ale Lionsgate. Planul studiourilor este ca filmarile sa inceapa imediat dupa incheierea celor pentru John Wick 4, in 2021. CEO-ul Lionsgate, John Feltheimer, a declarat ca ambele filme sunt inca in stadiul de scenariu și…