- Lucian Mindruța a fost preluat de o ambulanța și transportat de urgența la spital, unde s-a descoperit ca are o problema la coloana vertebrala. Medicii au acționat imediat, iar acum omul de radio se simte cum nu se poate mai bine.

- Dupa ce a fost prins de paparazii la mare cu o bruneta voluptoasa, Banel Nicolița a spus lucrurilor pe nume. Fire directa și fara ascunzișuri, acesta a acceptat sa povesteasca despre viața sa privata. Banel Nicolița, dezvaluiri incendiare Astfel, Banel Nicolița a povestit pentru emisiunea ”La Maruța”…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, s-a calificat in turul doi al turneului de la Praga dupa un meci de doua ore si jumatate cu Polona Hercog, si a declarat ca este minunat sa se afle din nou pe teren."Mereu este greu sa joci contra Polonei, ma deranjeaza stilul ei. In primul set am fost sigura…

- Șoc in lumea mondena, dupa ce au aparut primele declarații ale vaduvei ciobanului mort in accidentul care ar fi fost provocat de Veronica Magureanu! Femeia urmeaza sa nasa și este hotarata sa ceara daune pentru copiii ei!

- Brigitte sustine ca isi asuma toata vina si regreta faptul ca Robert nu intelege ca aceasta ii doreste doar binele. Mai mult decat atat, aceasta a adaugat ca il iubeste foarte mult, chiar daca nu a stiu sa arate. Citeste si: Robert, fiul lui Brigitte Pastrama, dezvaluiri cutremuratoare. A…

- Augustin Viziru și iubita lui, in varsta de 26 de ani, au devenit parinți in urma cu o saptamana. Actorul a publicat atunci, prima imagine cu micuța lui. Invitat in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, alaturi de mama sa, acesta a vorbit pentru prima oara despre cum este femeia care i-a daruit primul copil.„E…

- Mihai Onila a oferit primele declarații dupa separarea de soție. Artistul a ramas acum fara tot ce iubea. Și-a pierdut fiica in urma cu patru ani, iar acum doua luni, el și soția lui au hotarat sa iși continue viața pe drumuri separate.

- Veștile proaste ale zilei vin din Ucraina, unde Olena, soția președintelui Volodimir Zelenski, a fost diagnosticata pozitiv cu noul coronavirus. Șeful statului și cei doi copii ai cuplului au fost testați și ei, rezultatele fiind negative.