Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din sectorul 1 din Capitala au intrerupt o petrecere privata cu mai multe persoane, printre care se afla și cantarețul Adrian Minune. Petrecareții au primit amenzi de zeci de mii de lei pentru zadarnicirea combaterii raspandirii pandemiei de COVID-19, dar și pentru tulburarea liniștii publice.…

- In anul pandemiei de coronavirus cei mai multi romani au preferat Grecia si Turcia ca destinatii de vacante externe. Un procent de 8% a calatorit in tari indepartate precum Zanzibar, Maldive sau Cuba. Studiul realizat de o agentie de turism releva faptul ca Romania a fost aleasa in proportie de 43%…

- Vali Vijelie este cunoscut in toata țara, insa puțini știu faptul ca trupa Generic i-ar fi furat cateva dintre piesele pe care le-a compus chiar el in tinerețe. Invitat in aceasta seara la Xtra Night Show, celebrul manelist a facut „lumina” in acest caz, transmițandu-le totodata și un mesaj membrilor…

- Toata Romania e in pandemie, dar Vali Vijelie știe cum sa-și traiasca viața. Cantarețul a mers intr-o vacanța de vis in Zanzibar, iar la Xtra Night Show a facut primele declarații despre cea mai tare experiența din viața sa.

- Luna decembrie a anului trecut avea sa-i aduca impreuna in vacanța pe Lidia Buble și milionarul Ensar Duman. Cei doi au petrecut cateva zile de poveste in Zanzibar. Escapada a creat valva, relația dintre aceștia fiind apoi pusa sub lupa publicului, pentru a se ajunge la un verdict in ceea ce-i privește,…

- Vacanța in Zanzibar a Ilincai Vandici alaturi de soț și alte doua cupluri a inceput cum nu se putea mai bine, dar s-a terminat prost. Dupa 10 zile de rasfaț, prezentatoarea Kanal D a dat de greu la intoarcerea acasa, care s-a dovedit mai anevoioasa decat se aștepta, din capul locului cunoscand ca destinația…

- Vali Vijelie și-a pierdut rabdarea, astfel ca a ales sa iși desfasoare activitatea care l-a consacrat pe teritoriu strain, mai exact in Zanzbar! Manelistul s-a distrat cum nu se poate mai bine alaturi d epriteni, da rși de dansatoarele exotice.

- In Romania sunt in continaure interzise evenimentele private din cauza restricțiilor anti-epidemie impuse de autoritați. Petrecerile se pare ca au fost insa mutate pe insule exotice. Pe rețelele de socializare circula un clip in care este surprins Vali Vijelie in timp ce susține un concert in Zanzibar.…