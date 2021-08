Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, deplange situația Stelei istorice, a carei identitate este disputata de CSA Steaua și FCSB. Inainte de primul meci al noului sezon din Liga 1, pe care echipa sa il va disputa in compania vicecampioanei FCSB, Iftime a comentat pe seama disputei identitare…

- Traumele copilariei variaza de la neglijare, neimplinirea nevoilor, abuzuri sau incidente majore. Indiferent de natura lor, modul in care copilul le percepe si interiorizeaza se va manifesta de-a lungul vietii adulte, prin prisma tuturor apararilor pe care si le-a construit pentru a face fata evenimentelor…

- Farul și Viitorul au fuzionat. Noua echipa se va numi Farul Constanța și va juca in Liga 1. Ilie Dumitrescu, fost mare fotbalist, și Ion Craciunescu, fost arbitru, s-au contrat, in direct la TV, pornind de la acest subiect. Concret, cei doi s-au contrazis pe tema motivului pentru care Hagi a decis sa…

- Abia ce-a promovat in eșalonul secund, ca se și discuta aprins despre urcarea Stelei, pendinte de Ministerul Apararii Naționale, in Liga 1. Atat ca, avand statutul de club de drept public, CSA n-ar putea promova decat daca și-ar schimba forma juridica și ar deveni de drept privat. Altfel spus, sa nu…

- Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, și fostul arbitru Ion Craciunescu (70) au avut un dialog incins in direct la TV. Luni seara, Gigi Becali a intervenit telefonic la emisiunea „DigiSport Special”, iar „intalnirea” cu Ion Craciunescu, care era prezent in studio, a produs un dialog incins. Craciunescu…

- CSA Steaua a promovat in Liga 2, dar clubul inca nu e pregatit legal pentru o promovare in „A”. Tudorel Stoica, liderul Stelei din anii '80, il taxeaza pe Daniel Oprița, antrenorul „militarilor”. Barajul pentru promovarea in Liga 2 l-a consumat teribil pe Daniel Oprița. Antrenorul susține ca a avut…

- Miodrag Belodedici (57 de ani), fostul mare jucator al Stelei, a vorbit despre situația echipei Armatei, aflata la un meci distanța de promovarea in Liga 2. Belodedici, cel care a susținut in mai multe randuri ca FCSB este continuatoarea Stelei, nu crede ca CSA va rezista in Liga 2, fiind sceptic și…

- Gabi Balint (58 de ani) a izbucnit in direct la TV, in momentul in care a fost intrebat despre situația de la FCSB, unde Dinu Todoran (42) a devenit antrenor principal. Prezent in studioul „Fotbal Club”, Balint a fost intrebat cum vede echipa lui Becali odata cu numirea lui Dinu Todoran ca A1. Raspunsul…