Vali este tânărul din Buzău înecat la Costinești, în această dimineață Durere fara margini intr-o familie din satul buzoian Lipia. Un tanar in varsta de numai 20 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, dupa ce a intrat sa faca o baie in mare, in stațiunea Costinești. Rudele și cunoscuții sunt șocați de vesetea morții baiatului. Vali avea 20 de ani și era un tanar … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

