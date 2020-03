Stiri pe aceeasi tema

- Dupa derby-ul dintre Poli si Rapid, campionatul Ligii secunde ofera astazi, in cadrul etapei a 23-a, inca un meci interesant. La Pitesti, pe stadionul ”Nicolae Dobrin”, de la ora 13:30, se intalnesc FC Arges si CS Mioveni, in derby-ul judetului Arges. Cele doua formatii sunt apropiate ca numar de…

- Formatia Petrolul Ploiesti a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, sambata, pe teren propriu, in compania echipei Farul Constanta, in etapa a XXIII-a a Ligii a II-a potrivit news.ro.In clasament, Petrolul ocupa locul 5, iar Farul este pe locul 8. Partidele ASU Politehnica…

- Formatia UTA Arad a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 6-0, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, in etapa a XXII-a a Ligii a II-a.Golurile au fost marcate de Ilie (11), Moise (33), Ionita (43), Melinte (55), Buhacianu (58) si Miculescu (74). Confruntarea FC Rapid – Turris-Oltul…

- Romeo Surdu (36 de ani) iși incepe cariera de antrenor. Fostul atacant va prelua formația Milsami Orhei, din prima liga a Republicii Moldova. Romeo Surdu a evoluat in doua randuri la Milsami, in 2015 fiind protagonist in cea mai mare performanța din istoria clubului, titlul in Moldova. Atacantul brașovean…

- Echipa de fotbal Academica Clinceni l-a transferat, joi, pe fundasul central Alexandru Albu, de la Concordia Chiajna, a anuntat clubul de Liga I pe site-ul sau oficial. Albu a marcat sase goluri in prima parte a campionatului Ligii a II-a pentru Concordia. ''Am venit la Academica Clinceni cu…

- Ziarul Unirea Banchet de final de an pentru CIL Blaj CIL Blaj a avut ieri banchetul finalului de an la restaurantul „Di Angelo” din localitate. Formația din „Mica Roma” a incheiat turul Ligii a 4-a pe poziția a 7-a, dupa ce elevii antrenorului Septimiu Boancaș au avut 4 victorii consecutive in rundele…

- Formatia FC Rapid a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a XXI-aa Ligii a II-a, potrivit news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Labeau ‘5, Alami ’64 si Jorza ’90+1. Pentru Concordia a inscris Albu, in minutul 72.…

- CS Mioveni a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa CSM Resita, in etapa a XXI-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Raul Costin a inscris in minutul 43. Citește și: Veste BOMBA cu privire la modificarea contractelor individuale de munca ! Tot sambata, Metaloglobus…