Valeriu Tabără: Lucrările agricole de primăvară trebuie să înceapă imediat! Nu este apă în sol nici dacă sapi 6 metri, este secetă extremă Lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la instalarea secetei pedologice severe in multe zone din țara, o parte din culturile de toamna fiind compromise, dar și culturile de primavara exista riscul sa fie afectate. „In aceste condiții, se impune inceperea imediata a lucrarilor de primavara, altfel suprafețe insemnate de culturi de primavara vor fi afectate. Fermierii trebuie sa știe acest lucru. Precipitațiile care cad in perioada 1 octombrie-1 aprilie sunt determinante și pentru culturile de primavara, nu doar pentru cele de toamna, or din octombrie pana acum precipitațiile au fost in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

