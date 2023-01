Valeriu Tabără, ASAS: UE a neglijat ani de zile problema solului Uniunea Europeana ani de zile problema solului a fost neglijata In Romania, problema numarul 1 a solului este ph-ul, a declarat marti Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”. El spune ca Uniunea Europeana a neglijat ani de zile problema solulul. Romania a fost prima tara care a elaborat o lege a solului, insa nici la acest moment ea nu este aplicata in totalitatea ei. „Solul este un organism teribil de complex. Atentie la modul cum il abordam. Formarea stratului de sol nu este chestiune simpla si este legata de foarte multi factori:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

