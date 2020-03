Stiri pe aceeasi tema

- PSD se alatura USR, UDMR si Pro Romania care cer amanarea alegerilor locale. Deputatul PSD Valeriu Steriu a explicat ca daca oamenii s-ar mobiliza la vot „ar fi o catastrofa”, in contextul epidemiei de coronavirus.

- Un grafic realizat de experti a indicat ca in opt saptamani, cu o rata de infectare de 56-, 60.000 de persoane fara adapost ar putea avea COVID-19, ceea ce ar impovara serios sistemul medical, a subliniat miercuri pe Facebook guvernatorul Gavin Newsom. "Acest lucru este profund ingrijorator pentru populatia…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu a afirmat ca alegerile locale ar trebui amanate. "Oficial, inca nu am avut o dezbatere pe aceasta amanare de alegeri. La un moment dat, cu siguranta va veni momentul in care sa fixam si o data, pentru ca in primul rand Constitutia ne impinge spre acest lucru. Evident ca…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu a afirmat, la RFI, ca alegerile locale ar trebui amanate. "A aduna oameni in urmatoarele doua luni in sali de vot si a plimba o stampila de la unul la altul ar fi o catastrofa. Nu cred ca putem discuta cel putin pana la sfarsitul lunii iulie-august de niciun fel de tip…

- USR va vota in Parlament pentru aprobarea decretului privind instituirea starii de urgența, a anunțat luni Dan Barna, liderul formațiunii. El a atras insa atenția asupra achizițiilor: decretarea starii de urgența sa nu fie folosita pentru a se incheia contracte care nu au legatura cu epidemia. Și…

- Deputatul sucevean Ioan Balan, care este vicepresedinte la nivel national al PNL, a afirmat ca alegerile anticipate reprezinta varianta corecta si normala pentru Romania.„Va spun fara ezitare ca trebuie sa ne intoarcem in fata cetatenilor. Ei trebuie sa decida. Pentru acest motiv, decizia PNL ...

- Valeriu Steriu, deputat PSD, a vorbit, miercuri, pentru Libertatea LIVE, despre faptul ca guvernul Ludovic Orban a dat 25 de ordonanțe de urgența in seara premergatoare moțiunii de cenzura.”Au fost 25 de ordonanțe de urgența! Nici Ceaușescu nu avea așa de multe surprize sa ofere. De la trotinete, pana…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu spune, intr-un interviu pentru RFI, ca partidul mai are nevoie de cinci voturi pentru ca motiunea de cenzura sa treaca, iar sansele acesteia sunt mici in acest moment."Intr-adevar, matematic nu sunt șanse la acest moment, dar astazi avem o prima sesiune, cel puțin la Camera…