- Incepand de astazi, Lucian Indrei, director al Directiei de Sanatate Publica Iasi, va ocupa functia de director general la Directia de Resurse Umane din cadrul Ministerului Sanatatii. Ordinul a fost semnat de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In locul lui, in functia de sef al DSP Iasi urmeaza sa fie…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a numit, in sedinta de joi, pe Gabriel Mocanu in functia de director general interimar, dupa ce a luat act de demisia Marianei Miclaus, care a ocupat aceasta pozitie din noiembrie anul trecut. Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor,…

- Demis de catre primarul Adrian Mocioniu fara preaviz și in fața camerelor de filmat, ex-directorul DADP Slobozia, Valeriu Roșca, a caștigat in instanța «reintegrarea reclamantului in funcția deținuta anterior». Decizia Tribunalului Ialomița nu este definitiva, ea putand fi atacata la Curtea de Apel…

- Chiar daca, pina nu demult, soarta Intreprinderii de Stat „Medisan” era incerta, aceasta riscind sa dispara, acum citeva zile, Guvernul a anunțat despre inițierea elaborarii deciziilor la proiectul de hotarire de Guvern cu privire la incetarea procedurii de lichidare a Intreprinderii de Stat „Medisan”.…

- Medicul Catalin Graur și-a dat demisia din funcția de director executiv al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ,,Mi-am dat demisia din funcția de director al DSP Vrancea, din motive personale. Am transmis aceasta demisie la Ministerul Sanatații inca de vineri 22 mai și intra in vigoare marți,…

- Aceasta a mai ocupat funcția de președinte-director general al instituției, cu delegație, in perioada 2015-2017 și este unul dintre profesioniștii cu experiența ai instituției. Printr-un Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, astazi a fost numita, cu…

- Fostul deputat socialist, Vladimir Turcan, a fost demis din functia de presedinte al Curtii Constitutionale. Hotararea a fost luata aseara, in baza unui demers din 21 aprilie, semnat de judecatorii Nicolae Rosca si Liuba Sova.