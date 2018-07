Valeriu Popa, expert in fitoterapie, recomanda sa consumam cat mai multe alimente venite direct din natura, deoarece acestea contribuie la menținerea sanatații și incetinesc imbatranirea. Iata care sunt alimentele magice! Germenii de grau Aceștia sunt bogați in fosfați, saruri minerale, fier, magneziu, proteine complete, oligoelemente, cupru, zinc, magneziu și vitaminele A, B1, C, E, PP și C. Daca vrei sa te bucuri de efectele lor in cazul afecțiunilor precum guta, cancerul, artrita, sau probleele digestive, prepara-le astfel: Pune graunțele de grau Intr-o farfurie, bineințeles spalate in prealabil,…