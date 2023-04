Valeriu Iftime a anuntat ca este pregatit sa ii faca o oferta lui Gigi Becali pentru a cumpara pachetul majoritar de actiuni de la FCSB. Patronul lui FC Botosani a dezvaluit ca ar fi gata sa renunte la echipa lui si sa ajunga la conducerea vicecampioanei Romaniei. Gigi Becali a cedat nervos dupa infrangerea cu […] The post Valeriu Iftime, pregatit sa ii faca o oferta lui Gigi Becali: „Eu cumpar FCSB asa cum o va vinde domnul Becali!” appeared first on Antena Sport .