Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani și candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la șefia Consiliului Județean, a exprimat primele sale impresii dupa ce a luat cunoștința de rezultatele preliminare ale alegerilor locale din 9 iunie. Patronul echipei din Moldova a confirmat succesul partidului sau la Consiliul Județean. Aceasta veste survine intr-un context in care au […]