- Presedintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghita, va merge duminica in comuna Izvoru, din judetul Arges, locul unde a copilarit, alaturandu-se in campania de imunizare a populatiei echipei medicale a centrului deschis in zona. Duminica, presedintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghita, va merge in locul…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca exista capacitatea sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID pana la 1 iunie, dar ține de disponibilitatea oamenilor de a se vaccina, potrivit g4media.ro. ,,Am putea sa ajungem la 5 milioane,…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, din 7 mai, se modifica modalitatea de prezentare la centrele de vaccinare, iar persoanele de peste 60 de ani se vor putea prezenta la orice ora, fara programare, pentru vaccinare. Si cei din afara acestui interval de varsta se pot prezenta fara…

- Persoanele de peste 60 de ani nu vor mai avea nevoie de programare pentru a se vaccina anti-coronavirus. Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, spune ca din 7 mai varstnicii se vor putea vaccina anti-Covid fara a se mai programa. Persoanele de peste 60 de ani pot veni la orice ora la centru pentru…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a informat, marți, ca 153.920 de persoane angajate in sistemul educational au fost vaccinate anti-COVID pana acum. El a precizat, intr-o conferinta de presa, ca in centrele de vaccinare din reteaua Ministerului Apararii Nationale au fost vaccinate in total 165.288…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a vizitat, vineri, un call-center organizat la Batalionul 3 Rachete Sol-Aer din Ghimpati, judetul Giurgiu, unde se primesc 800 de apeluri zilnic in cele 14 ore de functionare a centrului de la persoane care au nevoie de informatii despre vaccinare, scrie News.ro.…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, anunta ca firmele care au dezvoltat vaccinuri anti-COVID-19 evalueaza deja adaptarea acestora la noile tulpini. In cazul in care vom avea o prevalenta crescuta a acestor cazuri, ”este posibil sa fie nevoie sa efectuam o a treia doza cu vaccinul adaptat”, conform…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita a declarat ca exista posibilitatea ca, pentru o schema de vaccinare completa, sa avem nevoie și de o a treia doza de vaccin. Iata care ar fi motivul central și ce au descoperit specialiștii!