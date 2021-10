Valeriu Gheorghiță: „Unde am pierdut lupta este la combaterea dezinformării. CNCAV nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare” Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat duminica in emisiunea Selectiv de la B1 TV, ca eșecul campaniei de vaccinare in Romania poate fi explicat și prin faptul ca a fost pierduta lupta pentru combaterea dezinformarii. “Cred ca vorbim pe de o parte lucruri care puteau fi facute in actuala campanie de vaccinare și lucruri care țin de ceea ce se intampla la nivelul societații, sunt probleme sistemice pe care foarte greu le putem contracara sau corecta intr-un timp scurt de timp. Cred ca unde am pierdut lupta este la combaterea dezinformarii. Am incercat sa avem in mod… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat duminica la B1 TV ca eșecul campaniei de vaccinare in Romania poate fi explicata și prin faptul ca a fost pierduta lupta pentru combaterea dezinformarii.„Cred ca vorbim pe de o parte lucruri care puteau fi facute in actuala campanie…

- ,,Cred ca vorbim, pe de o parte, de lucruri care puteau fi facute in actuala campanie de vaccinare și lucruri care țin de ceea ce se intampla la nivelul societații. Sunt probleme sistemice pe care foarte greu le putem contracara sau corecta intr-un timp scurt. Cred ca unde am pierdut lupta este la combaterea…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca Romania este deja in scenariul in care se afla anul trecut Italia, cand facea cu greu fata numarului mare de bolnavi de COVID-19, precizand ca spitalele si unitatile de primiri urgente sunt asaltate si coplesite de pacienti…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, cere autoritaților care sunt in masura sa verifice respectarea masurilor impuse pentru combaterea pandemiei „sa faca mai bine acest lucru”, potrivit Mediafax. Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a ponderii cazurilor pozitive cu varianta Delta. El crede ca aceasta va deveni dominanta in perioada urmatoare și in Romania, potrivit Mediafax. Coordonatorul…

- Cristina Pruna, vicepresedinta USR PLUS, pune o intrebare retorica pe pagina sa de Facebook despre Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, angajat in subordinea Guvernului. Romania nu a reușit sa atinga țintele de vaccinare lansate inițial, iar numarul cazurilor este in creștere.…

- Romania va administra și tinerilor de peste 12 ani vaccinul produs de compania Moderna, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Din data de 2 august in Romania se va putea vaccina cu vaccinul de la compania Moderna pentru grupa de varsta 12-17 ani. In aceste…

- Romania va administra și tinerilor de peste 12 ani vaccinul produs de compania Moderna, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Din data de 2 august in Romania se va putea vaccina cu vaccinul de la compania Moderna pentru grupa de varsta 12-17 ani. In aceste…